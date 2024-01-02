تحرير 328 محضرا في حملات تموينية بمركز ديروط خلال شهر

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحرير 328 محضرا تموينيا خلال حملات تموينية متنوعة على مدار شهر بالأسواق والمحال التجارية، ومنافذ البيع المختلفة بقري مركز ديروط بالتنسيق بين كل الجهات المعنية.

تكثيف الحملات التموينية

وأكد محافظ أسيوط، تكثيف الحملات التموينية والمراقبة لمحاربة الاحتكار، والتصدي لأي ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع أو بيع سلع منتهية الصلاحية او غير مطابقة للمواصفات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

تشديد الرابة على المخابز

وأوضح محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقانون، حيث تم في مجال المخابز تحرير 318 محضرا، منها «65 محضر نقص وزن، و46 محضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات ،و99 محضر عدم نظافه ادوات العجن ، و 68 محضر عدم تسليم بون ، و30 محضر عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ، و 7 محاضر عدم اعلان عن المواعيد ، ومحضر عدم الاحتفاظ بميزان حسناتك ، و2 محضر توقف جزئي عن العمل».