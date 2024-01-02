مواعيد وأسعار القطارات خط أسوان- القاهرة التالجو والنوم.. اعرفها

تشهد خطوط السكك الحديدية بالتزامن مع المواسم والأعياد نشاطًا كبيرًا في عدد رحلات القطارات، نظرًا للضغط الهائل للمواطنين على خطوط الوجهين القبلي والبحري حيث توفر الهيئة على مدار 24 ساعة العديد من الرحلات على خط أسوان القاهرة.

كما توفر الهيئة القومية للسكك الحديدية لجميع الركاب أنواع مختلفة من القطارات الفاخرة والعادية والنوم على خطوطها.

مواعيد القطارات خط أسوان - القاهرة

وترصد الوطن مواعيد وأسعار تذكار القطارات على خط أسوان القاهرة اليوم الموافق 2 يناير 2024

- قطار رقم 3025: يكون من طراز روسي مكيف، ويقوم من محطة أسوان في تمام الساعة 04:10 صباحًا باتجاه القاهرة.

- قطار رقم 2011: يكون من طراز أسباني مكيف، ويقوم من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

- قطار رقم 981: يعتبر قطار VIP ويقوم من أسوان إلى القاهرة في الساعة 5:30 صباحًا.

- قطار رقم 983: هو أيضًا قطار VIP ويقوم بالانطلاق من أسوان إلى القاهرة في الساعة 7:30 صباحًا.

- قطار رقم 2013: يكون من طراز روسي مكيف، ويقوم برحلته من أسوان إلى القاهرة في الساعة 2:05 ظهرًا.

- قطار رقم 2007: هو قطار VIP مكيف، ويغادر أسوان باتجاه القاهرة في الساعة 3:15 عصرًا.

- قطار رقم 2015: يكون من طراز VIP مكيف، ويغادر أسوان باتجاه القاهرة في الساعة 4:00 مساءً.

- قطار رقم 1903: يكون من طراز روسي مكيف، ويغادر أسوان باتجاه القاهرة في الساعة 5:00 مساءً.

- قطار رقم 2009: هو قطار VIP مكيف، ويغادر أسوان في تمام الساعة 6:10 مساءً.

- قطار رقم 997: يكون من طراز أسباني مكيف، ويقوم بالرحلة من أسوان إلى القاهرة في الساعة 8:45 مساءً.

- قطار رقم 989: يكون أيضًا من طراز أسباني مكيف، ويغادر أسوان باتجاه القاهرة في الساعة 11:00 مساءً.

- قطار رقم 2031: يسمى تالجو ويغادر أسوان إلى القاهرة يوميًا في الساعة 7:00 مساءً، ويصل إلى القاهرة في الساعة 6:50 صباحًا.

أسعار تذاكر قطارات أسوان - القاهرة

أما بالنسبة لأسعار التذاكر، فإليك بعض المعلومات:

- سعر تذكرة الدرجة الأولى على القطار الأسباني هو 200 جنيه، وسعر التذكرة في الدرجة الثانية هو 145 جنيها.

- بالنسبة للقطار الVIP، يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 335 جنيهًا والدرجة الثانية 215 جنيهًا.

- أما قطار التالجو من أسوان إلى القاهرة، فسعر تذكرة الدرجة الأولى هو 700 جنيه، وسعر التذكرة في الدرجة الثانية هو 550 جنيه.

- وأخيرًا، سعر تذكرة القطار الروسي المكيف من أسوان إلى القاهرة هو 170 جنيها، وسعر التذكرة في القطار الروسي العادي هو 100 جنيه.