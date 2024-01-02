«مستشفى النجوم 2024 يفتح أبوابه».. فنانون استقبلوا العام الجديد بأزمات صحية

ما بين أمراض وإصابات وحوادث، تعددت أسباب انتقال الفنانين، إلى المستشفى، في الساعات الأولى من العام الجديد 2024، فبعضهم أصيب بكسور وكدمات وتدهور في الحالة الصحية.

أحمد عدوية أُصيب بالتواء في قدمه

تعرض الفنان أحمد عدوية، إلى التواء في قدمه، ما جعله يقيم في المنزل ليلة رأس السنة، ويحتفل بالعام الجديد مع عائلته في أجواء هادئة.

أماني التونسي تتعرض لحادث سير

تعرضت المؤلفة أماني التونسي، أمس، إلى حادث سير على طريق محور جمال عبد الناصر، إذ اصطدمت سيارة نقل كبيرة، بسيارتها، ما أدى إلى تهشم الأخيرة بالكامل، وإصابة «التونسي» ببعض الكدمات البسيطة.

بتر قدم فادي إبراهيم

اضطر الفنان اللبناني فادي إبراهيم إلى بتر قدمه، بسبب معاناته من السكر، وكشفت لـ«الوطن» تفاصيل حالته الصحية، ويمكن متابعة التفاصيل من هنا.

ماجد المصري يخضع لجراحة في العين

تعرض الفنان ماجد المصري، لأزمة صحية، إذ خضع لعملية جراحية بعينه اليمنى، خلال تواجده في أبوظبي.