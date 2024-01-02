بها أدوية منتهية الصلاحية.. تشميع 11 منشأة طبية غير مرخصة في بني سويف

شنت لجنة حماية المستهلك في محافظة بني سويف، حملة على عدد من المنشآت الصحية الخاصة، لمتابعة مدى التزامها بالقانون وإجراءات التشغيل، وغيرها من الإجراءات الصحية اللازمة.

غلق وتشميع عيادات خاصة في بني سويف

وتمكنت الحملة من غلق وتشميع 8 عيادات خاصة غير مرخصة حيث تبين وجود أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية داخل إحداها، كما تمكنت الحملة من غلق محلين للنظارات الطبية ومعمل بدون ترخيص.

واشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على حملة من لجنة حماية المستهلك التي شكلها محافظ بني سويف وتضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك فرع محافظة بني سويف بقيادة المحاسب أحمد دهشان، وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بإشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، على المنشآت الطبية الخاصة، لمتابعة التزامها بالتعليمات والإجراءات اللازمة.

استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد وجه باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب، مطالبًا بتقرير دوري عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام المتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة.