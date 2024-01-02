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تسليم 80 ترخيصا جديدا لوسائل إعلامية غدا

كتب:

سهيلة هاني
04:11 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
الأعلى للإعلام - أرشيفية

الأعلى للإعلام - أرشيفية

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الأربعاء المقبل، احتفالية خاصة لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام.

80 وسيلة إعلامية 

ووجّه المجلس الدعوة للممثلين القانونيين عن 80 وسيلة إعلامية لحضور احتفالية تسليم التراخيص التي أصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له.

التواصل البناء 

وأكد الأعلي للإعلام سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف وسائل الإعلام، والتي أثمرت عن إصدار التراخيص الجديدة، وهو ما يعكس الرغبة المتبادلة في النهوض بمنظومة الإعلام المصري.

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بقلم سهيلة هاني