مسؤول أمريكي سابق: 2024 عام حافل للولايات المتحدة بسبب الانتخابات

توقع جويل روبن، نائب وزير الخارجية الأمريكي السابق، أن يكون عام 2024 حافلاً لبلاده، قائلاً: «سيكون عاما لم نر له مثيلاً من قبل بسبب الانتخابات الرئاسية، وسيواجه الرئيس السابق ترامب الرئيس الحالي بايدن، وهو ما لم يحدث كثيراً في التاريخ».

الانتخابات الروسية ستكون حدثا مهما في 2024

وأضاف «روبن»، في مداخلة له عبر «سكايب» من «واشنطن»، مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك أيضا الانتخابات الروسية، وأعلن بوتين ترشيح نفسه، ومن غير المرجح وجود مرشحين أقوياء أمامه، وبالتالي سيسيطر على الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات الأمريكية ستجرى في نهاية العام، وستكون محط اهتمام قومي أمريكي، مرجحا وجود تأثيرات مختلفة في حالة فوز بايدن، مقارنة إذا ما فاز ترامب.

فوز بايدن سيزعج مخططات «بوتين» في أوكرانيا

ولفت إلى أن بايدن يؤمن بالدبلوماسية والتعاون مع المنظمات متعددة الأطراف وسيدعم الفلسطينيين، بينما ترامب لن يفعل ذلك، وإذا فاز الأول سيستمر في معارضة «بوتين» في حرب أوكرانيا، بينما إذا فاز الثاني فإن الرئيس الروسي سيطمئن أن سياسته ستنجح.