انطلاقة جديدة لـ«الوطن بلاتفورم» في عام 2024: برامج ولايفات و«بودكاست» لكل شرائح المجتمع

انطلاقة جديدة فريدة من نوعها، عنوانها المغامرة والتحدى، تشهدها «الوطن» مع بداية العام الجديد 2024، استكمالاً للمشروعات التنموية للدولة المصرية، لتظهر فى شكلها الجديد بمجموعة من البرامج المتخصصة والبث المباشر والبودكاست، وبداية الريادة لـ«الوطن بلاتفورم» التى تتيحها لمشاهديها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، وتعتمد على متابعة التطورات على أرض الواقع أولاً بأول وصولاً للمحتوى الترفيهى والتثقيفى والتحليلى، قائمة على الدقة والجودة وتوصيل الرسالة الإعلامية الهادفة للقارئ، ويقدمها عدد من الكوادر الأساسية القائمين على هذه الانطلاقة الفريدة من نوعها.

«طارق»: نستهدف الصدارة لتقديم محتوى ترفيهى وجذاب للجمهور المصرى والعربى

«لدينا خطة طموحة لعام 2024، إذ ستعيد (الوطن) تقديم المحتوى المرئى للمنصات المختلفة من خلال تحويل مفهوم التليفزيون التقليدى إلى (بلاتفورم)»، هكذا كشف محمد طارق، مدير قطاع التليفزيون بجريدة «الوطن»، كواليس الانطلاقة المميزة التى تهديها لمتابعيها ومشاهديها، والتى تستهدف أيضاً الصدارة على كافة منصات السوشيال ميديا.

التميز والانفراد هو ما يسعى إليه القائمون على «الوطن بلاتفورم»، والقائمة على خطة مدروسة من جميع الجهات، وتابع مدير قطاع التليفزيون: «نستهدف الصدارة على الإنستجرام والتيك توك، ونخطط لتقديم محتوى ترفيهى وجذاب، ليس فقط فى مصر، وإنما نستهدف الجمهور العربى الذى يصل إلى نحو 300 مليون مستخدم، وهو ما يجعلنا نركز على المحتوى الذى نقدمه، إذ غيرت السوشيال ميديا مفهوم الإعلام، وهو ما نسعى إليه للاستفادة من كافة الإمكانيات المتنوعة، هدفنا فى 2024 الدقة والصدارة».

«مروى»: «خطة 2024» متنوعة فى الشكل والصورة..

مروى ياسين، مدير البرامج فى قطاع التليفزيون بـ«الوطن»، تحدثت عن الانطلاقة الجديدة التى تتيحها الجريدة للقراء والمشاهدين وعن الخطة التى ستقوم عليها البرامج المتنوعة فى «البلاتفورم»، قائلةً: «الانطلاقة كانت مع أول يوم فى العام الجديد، من خلال مجموعة من البرامج، من بينها «كاراكتر» الذى يتناول قصصاً إنسانية ومواقف عديدة تشمل الجانب الخفى للفنانين، من تقديم أحمد ماهر أبوالنصر، إضافة إلى كواليس الجماعات الإرهابية ومعاركهم الدموية فى «تاريخهم» مع «ماهر فرغلى».

«كاراكتر وخليك فى الأصل وبره الغابة والتريند بيقول إيه؟» من أبرز البرامج الجديدة

كما تشمل البرامج التى يضمها «البلاتفورم» برنامج «خليك فى الأصل» مع حسن عثمان، فى الجانب الاقتصادى الذى يُعرّف الجمهور بكافة الأمور والأسئلة المتعلقة بالاستثمار، وبرنامج «أوتودرايف» مع ياسر شعبان، الذى يخص عالم السيارات، بجانب برنامج «بره الغابة» مع أسامة همام ونهى الجوهرى، الذى يتطرّق لأسرار عالم الحيوانات.

«التريند بيقول إيه» يُعتبر من البرامج التى يستهدفها القائمون عليه، من تقديم لوجينا سامح وهايدى عادل، إذ يُعد مختلفاً من نوعه فى فكرته وطريقة تقديمه للجمهور، وأضافت مروى ياسين: «هناك أحداث طوال الوقت تشغل الرأى العام ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم الافتراضى، لذا قررنا أن نُطلعهم على أصل القصة والحكاية».

«عباس»: أراهن على نجاح التجربة والتفرد

شائعات عالم الفن والمواقف التى يتعرّض لها النجوم من أبرز البرامج التى ستُطرح على شاشة «الوطن»، بعنوان «كلام فى الهوا» من تقديم هايدى عادل. مشروع «البودكاست» من أهم الخطوات المميزة التى سعت «الوطن» لتفعيلها فى خطوة مليئة بالمغامرة، وتحدّث عن تفاصيلها محمود عباس، مدير البودكاست فى قطاع التليفزيون، إذ أثنى على التجربة المختلفة ويراهن على نجاحها بفضل صُناعها والقائمين عليها، قائلاً: «نُعتبر أول موقع إلكترونى مصرى إخبارى يتيح هذه الخدمة، التى تعتمد عليها بعض المنصات خلال الفترة الماضية، كونها خدمة صوتية تقدم المعلومات بشكل سريع، وهناك شريحة من المتابعين لديهم اهتمام كبير بها فى الكثير من الدول».

مدير البودكاست فى قطاع التليفزيون تابع الحديث عن الانطلاقة الجديدة لـ«الوطن»، وما ستقدمه من برامج للمواطن، قائلاً: «لا بد من التنوع وشَغل مساحة أكبر للتعرف على البرامج الصوتية التى تجذب أهواء الجمهور الشخصية، وللظهور بالشكل الذى يليق بالوطن عملنا نحو 4 أشهر كاملة حتى نتمكن من إعداد العديد من البرامج قائمة على التنوع، من بينها برنامج «حاجة غريبة» الذى يحكى عن أغرب الحكايات والقصص فى حياة المشاهير، والذى يعتمد على السرد، كما أن هناك برنامج «ملاعب الأحلام» الذى يكشف رحلات الصعود لنجوم الوسط الرياضى فى العالم. ومن بين البرامج التى سيعتمد عليها «البودكاست» بشكل أوسع هو برنامج «ستايل بوك»، الذى تقدمه هدى رشوان، التى تتناول خلاله المواقف والأشخاص وتطوعه من جانب التنمية البشرية ولكن بشكل مبسط، و«حاجة غريبة» من تقديم دارين فرغلى، لفتح صندوق المشاهير، وفى الجانب الرياضى سيقدم محمد يحيى «ملاعب الأحلام» لإلقاء الضوء على حكايات مشاهير الرياضة، مع برنامج «حكايتك إيه؟»، من تقديم حبيبة فرج.

ومسك الختام للبودكاست برنامج «أصيل وأصلى» تقديم شيماء البردينى، الذى يأخذ الطابع الحياتى للأشخاص الذين استطاعوا التميز والانفراد وإثبات ذاتهم رغم المعاناة والألم والتجارب التى واجهتهم، لبث الأمل والمثابرة فى النفوس.

«الجارحى»: هدفنا المواطن ونقدم له الأخبار بشكل جديد لحظة بلحظة

محمود الجارحى، مدير قطاع اللايف فى التليفزيون، كشف عن الخطة التى قامت عليها خدمة البث المباشر، وما تقوم به المؤسسة لخدمة المواطن، قائلاً: «لدينا مجموعة من المراسلين على أعلى مستوى من المهنية وخطة لتغطية الأحداث على مستوى المحافظات، نقدم خدمة للمواطن من خلال اللايف الخدمى والرياضى والترفيهى، والمتابعة الخبرية لحظة بلحظة».