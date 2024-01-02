فتح باب التقدم لدورة مكافآت النشر الدولي والاستشهادات المرجعية بجامعة بنها اليوم

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لدورة يناير 2024، للحصول على حوافز النشر الدولي وإجمالي عدد الاستشهادات المرجعية Citation بداية من اليوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، ولمدة شهر من تاريخ الإعلان.

عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إلى أن البحوث المقبولة في هذه الدورة تلك التي نشرت خلال عامين 2022 و2023، ولم يتم التقدم بها خلال الدورات السابقة، كما أن عدد الاستشهادات ستحسب بناء على آخر 5 سنوات طبقا للحسابات المعلنة لأعضاء هيئة التدريس على جوجل سكولار Google Scholar، ويوضع في قائمة الحظر من المتقدمين ويمنع من الحصول على مكافآت برامج دعم البحث العلمي للجامعة كل من يحتوي حسابة على Google Scholar أبحاث لا تخصه، أو تقدم ببحوث سبق صرف مكافآت مالية عنها في دورات سابقة.

برامج دعم البحث العلمي

وأضاف أن برامج دعم البحث العلمي التي تطلقها الجامعة لهيئة التدريس وشباب الباحثين تلعب دورا كبيرا في تنمية قدرات هيئة التدريس والباحثين وتأثر على التصنيف العالمي للجامعة.

يذكر أنه يتم التقدم من خلال الرابط التالي من هنا باستخدام البريد الإلكتروني الجامعي ونفس كلمة المرور الخاصة بالصفحة الشخصية لعضو هيئة التدريس على موقع الجامعة.