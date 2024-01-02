48 ساعة متبقية على إغلاق باب التقديم للحج السياحي

قال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنه يتبقى نحو 48 ساعة على غلق باب تسجيل أسماء المتقدمين للحج السياحي، لهذا العام، حيث سيغلق رسميا في تمام الساعة 11.59 من مساء بعد غدٍ الخميس 4 يناير 2024، داعيا كل المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي بسرعة التقدم إلى شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج السياحي، وذلك قبل غلق باب التقدم خاصة أنه لن يتم مد باب التقديم ولو ليوم واحد.

أعداد المتقدمين بدأت في الزيادة

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المتقدمين للحج السياحي بدأوا في الزيادة بداية من اليوم، لافتا إلى أنه وفقا لدراسات السوق الحالية فإن إجمالي أعداد المتقدمين لبرامج الحج السياحي هذا العام سيتراوح ما بين 50 إلى 60 ألف مواطن.

برامج الحج فئة الـ5 نجوم

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج التابعة لوزارة السياحة والآثار، إلى أن الساعات الماضية شهدت إقبالا جيدا من المواطنين على التقدم لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، وذلك بعد تيقن المتقدمين من أن نسب الفوز بالحج في هذا المستوى أعلى من نظيرتها في برامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران».