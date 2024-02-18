شروط تغيير محل السكن في البطاقة.. اعرف المستندات المطلوبة والخطوات

تغيير محل السكن في البطاقة، أو تعديل أي بيانات بها، يستلزم مجموعة من الشروط، أولها أنها تستخرج من السجل المدني مباشرة، بعد تقديم جميع المستندات التي يقتضي معها تعديل البيانات، علما بأنه لا يمكن استخراجها إلكترونيًا في مثل تلك الحالات.

ونوضح شروط تغيير محل السكن في البطاقة، وكيفية تغييره، والمستندات المطلوبة لذلك، وخطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين، إلى جانب أسعار الاستمارات للعام الحالي.

شروط تغيير محل السكن في البطاقة

أهم شروط تغيير محل السكن في البطاقة أن يكون المواطن قد أكمل سن 16 عامًا، وأن يقدم طلبًا إلى مكتب الأحوال المدنية التابع له محل إقامته الجديد، مرفقًا به المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال مرافق حديث «كهرباء أو مياه أو تليفون أو غاز» يثبت محل الإقامة الجديد.

- صورة من عقد إيجار أو ملكية العقار محل الإقامة الجديد، إذا كان العقار مؤجرًا أو مملوكًا للغير.

خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة

بعد استيفاء الشروط وتهجيز الأوراق السابق الإشارة إليها، تتوجه إلى السجل المدني التابع لمكان إقامتك، ثم تتبع الخطوات التالية، وفقًا لموقع نقابة المحامين:

- شراء استمارة البطاقة الشخصية من السجل المدني.

- تقديم صورة من البطاقة مع الاطلاع على الأصل.

- أن يكون العقار الذي سيتم الترخيص عليه مُوثق من المحكمة، أو موثق في أحد مكاتب الشهر العقاري.

- إذا كان العقد إيجارا فيجب حضور المؤجِّر للتصديق على صحة التعاقد.

- أن يكون محل الإقامة المطلوب التغيير عليه ثابتًا في البطاقة.

- تقديم إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه أو غاز حديث.

- أما بالنسبة للزوجة فتغير على محل إقامة زوجها، ويتطلب فقط صورة بطاقة الزوج.

الأسعار الجديدة لاستمارة الرقم القومي في 2023

تختلف استمارة بطاقة الرقم القومي، فمنها الاستمارة المميزة، والاستمارة العاجلة، والعادية، وتختلف كذلك حسب المدة المقررة للحصول عليها من السجل المدني، وسعرها كالتالي:

- يبلغ سعر الاستمارة المميزة 170 جنيهًا، ويتم استلام البطاقة بعد 24 ساعة.

- العاجلة سعرها 120 جنيها، ومن خلالها يتم استلام البطاقة بعد 3 أيام.

- اما الاستمارة العادية فسعرها يبلغ 45 جنيهًا، يتم استلام البطاقة بعد 15 يومًا من تاريخ تسليمها.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية.

ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب واتباع الخطوات.

ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب على نافذة الأحوال المدنية.

ـ تحديد نظام الدفع.

ـ قراءة الإرشادات الخاصة بكل خطوة بعناية والضغط على موافق على الشروط.

ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين

يمكن استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا من المنزل، في حالة «بدل فاقد - بدل تالف»، ويسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت، بشرط أن تكون بيانات مقدم الطلب، مطابقة للتعليمات المبينة بالإرشادات الخاصة بكل وظيفة أو مهنة.