طريقة الحصول على الإقامة الذهبية الإمارات.. اعرف الفئات المشمولة

تتيح التأشيرة الذهبية إقامة طويلة بدولة الإمارات العربية لفئات معينة من الأجانب أو الراغبين بالقدوم إليها، حيث تمكنهم من العيش والعمل والاستثمار والدراسة دون الحاجة لضامن أو مستضيف، فضلاً عن التمتع بمزايا حصرية، لذا يهتم الكثيرون من محبي السفر معرفة طريقة الحصول على الإقامة الذهبية الإمارات.

ما الإقامة الذهبية؟

طرحت الحكومة الإماراتية برنامج الإقامة الذهبية، لإتاحة إقامات طويلة الأمد تمنح صاحبها فرصة الإقامة في الدولة دون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، وتمنح للمستثمرين، ورواد الأعمال، والنوابغ من المواهب والعلماء والمتخصصين، وأوائل الطلبة والخريجين، ورواد العمل الإنساني، وخط الدفاع الأول.

مدة الإقامة الذهبية في الإمارات ومميزاتها

ويتم إصدار الإقامة الذهبية لمدة 5 أو 10 سنوات، وذلك حسب الفئة، ويتمتع حامل الإقامة الذهبية بمزايا حصرية تشمل الآتي:

- تأشيرة متعددة الدخول لمدة 6 أشهر لإنهاء إجراءات الإقامة الذهبية.

- تأشيرة إقامة لمدة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد.

- يمكن لحامل الإقامة الذهبية البقاء خارج الإمارات لفترة تتجاوز 6 أشهرعدم الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة.

- تتيح الإقامة الذهبية إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الوافد.

- لا يوجد حد أقصى لعدد عمال الخدمة المساندة الذين يمكن استقدامهم.

- يمكن لأفراد الأسرة البقاء في الدولة طيلة مدة سريان إقامتهم، في حال وفاة المُعيل الحاصل على الإقامة الذهبية.

طريقة الحصول على الإقامة الذهبية الإمارات

تعتمد متطلبات تأشيرة الإقامة الذهبية على الفئة التي يندرج تحتها مقدم الطلب، سواء كان ضمن فئة المستثمرين أو المواهب أو رواد الأعمال، على النحو التالي.

بالنسبة للمستثمر

إذا كان الشخص يستثمر في صندوق استثمار عام، فهو مؤهل للحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 10 سنوات دون ضامن، بالشروط التالية:

- رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تفيد بوجود وديعة بقيمة مليوني درهم.

- رخصة تجارية أو صناعية سارية المفعول مع عقد تأسيس الشركة الذي يبين أن حصة رأس المال المستثمر فيها لا تقل عن مليوني درهم.

- رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب، تفيد بأنه مالك أو شريك في منشأة تقوم بسداد الضريبة للحكومة وتكون مساهمة حصته في الضريبة بما لا يقل عن 250 ألف درهم سنويا.

- امتلاك رأس المال بشكل تام بحيث لا يكون قرضاً، مع تقديم دليل على وجود تأمين صحي للشخص وأسرته إن وجدت معه.

بالنسبة للمستثمر في العقار

إذا كان الشخص الوافد يمتلك عقار أو مجموعة عقارات يمكنه الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد دون الحاجة لضامن، بعد استيفاء الشروط التالية:

- رسالة من دائرة التسجيل العقاري تفيد بأنه مالك لعقار أو أكثر لا تقل قيمتها عن مليوني درهم، وموضح فيها بأن العقار غير خاضع لقرض.

بالنسبة لرواد الأعمال

يمكن الحصول على تأشيرة إقامة ذهبية لمدة 5 سنوات لمن يمتلك مشروع اقتصادي تقني أو يعتمد على المخاطر والابتكار، ولإثبات ذلك يجب الحصول على الآتي:

- رسالة من مدقق حسابات في الدولة تفيد بأن قيمة المشروع لا تقل عن 500 ألف درهم.

- رسالة من الجهات المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو طابع تقني أو مستقبلي تتحقق فيه الريادة.

- رسالة من حاضنة أعمال معتمدة أو من جهة المختصة في الإمارة تفيد بأن المشروع ذو ريادة وطابع تقني أو مستقبلي.

بالنسبة لأصحاب المواهب والتخصصات النادرة

تشمل فئة أصحاب المواهب والتخصصات النادرة، الأطباء والعلماءالمبدعون من أهل الثقافة والفن والمخترعون والمدراء التنفيذيون المتخصصون في المجالات العلمية ذات الأولوية والرياضيون وحملة شهادات الدكتوراه والمتخصصون في مجالات الهندسة والعلوم، وخاصة علم الأوبئة والفيروسات والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وهندسة الكمبيوتر وهندسة الإلكترونيات وهندسة البرمجيات الهندسة الكهربائية والهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية.

ويمكن لهولاء الفئات المتقدم ذكرها الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات بعد تحقيق الشروط الآتية:

- بالنسبة للأطباء رسالة معتمدة من وزارة الصحة في الدولة بمزاولة مهنة الطب.

- بالنسبة للعلماء رسالة توصية من مجلس الإمارات للعلماء أو رسالة من أمانة جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتفوق العلمي تفيد بأن المتقدم حاصل على ميدالية التميز العلمي.

- بالنسبة للمخترعين رسالة توصية من وزارة الاقتصاد

- بالنسبة للمبدعين من أهل الثقافة والفن رسالة معتمدة من وزارة الثقافة والشباب أو دائرة الثقافة والفنون في الإمارة المختصة

- بالنسبة للمبدعين طلب الحصول على اعتماد المبدع والموهوب الفيزا الثقافية من هيئة دبي للثقافة.

- بالنسبة للمديرين التنفيذيين تقدم نسخة من الشهادة الجامعية معتدة من وزارة التربية والتعليم تثبت الحصول على درجة علمية لا تقل عن البكالوريوس، وشهادة خبرة لا تقل عن 5 سنوات، شهادة راتب لا يقل عن 50 ألف درهم، وعقد عمل ساري المفعول.

- بالنسبة للرياضيين يشترط رسالة توصية من الهيئة العامة للرياضة أو أحد المجالس الرياضية

- بالنسبة للمتخصصين في مجالات الهندسة والعلوم، يتطلب نسخة مصدقة من شهادة الدكتوراه من قبل وزارة التربية والتعليم في أحد التخصصات ذات الأولوية.

- طلاب المدارس الثانوية الحاصلين على تقدير تقدير لا يقل عن 95% في مدرسة ثانوية حكومية أو خاصة، يجوز لهم الحصول على تأشيرة إقامة لمدة 5 سنوات دون ضامن بشرط تقديم رسالة توصية من وزارة التربية والتعليم. ويجوز تجديد الإقامة إذا كان الطالب لا يزال مسجل في إحدى الجامعات بالدولة، ويحتاج لفترة دراسة تزيد على 5 سنوات.

- بالنسبة لطلاب الجامعات الإماراتية المتفوقين يحصلون على تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات دون ضامن، بالشروط الآتية:

أ - تكون الجامعة مصنفة (A) أو (B) وفق التصنيف المعتمد من وزارة التربية والتعليم.

ب - رسالة توصية من الجامعة أو شهادة التخرج توضح بأن المعدل التراكمي للطالب لا يقل عن 3.5 في الجامعات المصنفة A أو 3.8 في الجامعات المصنفة B

ج- ألا يكون قد مر على التخرج أكثر من سنتين.