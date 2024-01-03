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سعيد توفيق: الفيلسوف يبسط الأمور ويشرحها للناس دون تعقيد

كتب:

شريف سليمان
02:16 ص | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة

الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة

قال الدكتور سعيد توفيق أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن عمل الفيلسوف تبسيط الأمور للناس وشرحها دون تعقيد، وكان الدكتور زكي نجيب محمود يشرح الكثير من الأمور في الجرائد ويدخل معارك أدبية وفكرية لتبسيط الفلسفة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الفيلسوف لا يجب أن يكون منعزلا عن الواقع، لأنه يتحدث عن الواقع المعيش للناس، ويقدم رؤيته الفلسفية مشخصة في الواقع والحياة والأشخاص والسينما والغناء وكل شيء من خلال تجارب شخصية.

وأوضح أن مصر كان لديها جيل كبير من الأساتذة الفلاسفة، مثل زكي نجيب محمود، عثمان أمين، فؤاد زكريا، وتوفيق الطويل، يحيى هويدي، إبراهيم بيومي مدكور، عبدالغفار مكاوي، أسماء كبيرة، وكل أبدع في مجاله، ولم يكونوا مجرد ناقلين عن الآخرين.

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