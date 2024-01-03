سعيد توفيق: مواجهة الكتب التراثية الصفراء تكون بالوعي المستنير

قال سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن الإخوان اخترقت الجامعات وكل المؤسسات في 2011.

وأضاف توفيق خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الكتب التراثية «الصفراء» التي يلجأ إليها بعض الدعاة ويروجون لها على المنابر، لا يجب إعدامها، ولكن يجب تقديم وعي مستنير يواجه هذه الكتب وما تحتويه من خرافات بكتب ومؤتمرات وبرجال دين حقيقيين يستطيعون مواجهتها بتقديم رؤيا تحليلية وعقلانية.

وأكد أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، أن عبادة التراث موجودة لدى السلفيين، وأن التراث ليس معناه العيش بالماضي وإنما رفعته وتنقيحه، وأخذ منه ما يتناسب مع واقعنا بحيث يكون قابلًا للتنقيح، وفهم الشروط التي أوجدت اللحظات المضيئة في هذا التراث.