سعيد توفيق: المؤهل للدعوة يجب أن يكون من المتميزين ويخضع لاختبار عسير

قال الدكتور سعيد توفيق، أستاذ علم الجمال والفلسفة بجامعة القاهرة، إن هناك ضعفا شديدا في خطباء المساجد، مشيرًا إلى أنه يذكر في صباه بمنطقة السيدة زينب، أن خطيب الجمعة كان يعلم الناس الفقه واللغة والبلاغة وكان يدعى إبراهمي جلهوم وآخر إبراهيم الشعاعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية إكسترا نيوز: «الخطيب زمان كان يؤسس الأطفال طوال عمرهم ولكن عندما يتحدث خطيب أن جبريل له 6 أجنحة طول الواحد ما بين السماء والأرض، فسيقول الناس إن هذا مخالف للعقل لأن مصدرة كتب صفراء».

وأكد أن التعليم الأزهري هو من يؤهل الخطيب للخطابة، ولكننا نحتاج تطويره ليكون المؤهل للدعوة من المتميزين من الخريجين وليس أي شخص حاصل على الشهادة الأزهرية، ومثلما كان المطرب يتم عمل امتحان له في الإذاعة فهذا هو الأخر يجب عمل امتحان عسير له لأنه يؤثر في الآخرين.

وتابع، أنه يجب أن يدرس الفلسفة، لأنها ترفع من عقله وتعلمه معنى الوعي وتفتح أفقه وتعلمه كيف ينتقد الكتب الصفراء ولا يأخذ منها، مشيرًا إلى أن كلية دار العلوم، الفلسفة لديهم تتعلق بالعلوم الدينية وعلم الكلام، متسائلًا أين الفلسفة والعلم المعاصرة ومناهج النقل والتأويل كل هذا غير موجود.