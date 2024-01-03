5 مستندات مطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المحل.. اعرف التفاصيل

ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، أوضاع المحال وترخيصها وأنشطتها وتحديد الخدمات الخاصة بها، وبما في ذلك الأوراق والمستندات المطلوب لاستخراج الترخيص، وكذلك بدل الفاقد لرخصة المحل.

وحدد القانون الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج بدل فاقد لرخصة المحل، واستخراج بدل تالف لرخصة المحل، وهي كالتالي:

استخراج بدل فاقد لرخصة المحل

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند الذهاب لاستخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة المحل.

- في حالة فقد الرخصة، يتم تقديم محضر الشرطة ضمن المستندات المقدمة.

- عند التقدم لاستخراج بدل تالف، يتم تقديم الرخصة التالفة.

- إحضار وتقديم صورة من أوراق التأمينات الاجتماعية.

- وفي حالة محلات المشروبات والأغذية، يتم تقديم صور من الشهادات الصحية للعاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم الصحية حفاظا على المستهلك.

قانون المحال العامة

ويطبق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أي من المحال التي تباشر أحد الأعمال التجارية، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات، أو أي وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية.