سياسي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يريد تدمير البنية العسكرية للفصائل

قال الدكتور أمجد شهاب، أستاذ العلوم السياسية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي دخل المرحلة الثالثة، ويريد التمركز في مناطق استراتيجية للتركيز على تدميرها، وهي التي تتواجد فيها البنية العسكرية للفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

ضغوط كبيرة جدا للتوقف عن المجازر اليومية

وأضاف أمجد شهاب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»: «أعتقد أن هناك ضغوطات كبيرة جدا لتوقف الاحتلال عن القيام بالمجازر اليومية؛ إذ سقط حتى الآن نحو 30 ألف فلسطيني شهيد، وأكثر من 500 جريح يوميًا، وأعتقد أن تل أبيب دخلت في مرحلة التحضير لحرب تستمر عدة أشهر طويلة، وحددوا تقريبًا 6 أشهر، لا يريدون الخروج دون أي انتصار عسكري ميداني رغم مرور كل هذة الفترة».

الاحتلال عجز حتى الآن عن القضاء على الفصائل

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «الاحتلال الإسرائيلي عجز حتى الآن عن القضاء على الفصائل الفلسطينية أو إجبارها على الاستسلام، وأيضًا يريد الخروج بانتصار سياسي بتقديم تنازلات من قبل الفصائل على الأقل لإقناع الجبهة الداخلية أن الاحتلال حقق نتائج خاصة، إذا واقفت الفصائل على تجريد قطاع غزة من السلاح».