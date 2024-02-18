أسعار بوتاجاز من جميع الماركات في الأسواق.. اعرف المواصفات والمميزات

أسعار بوتاجاز تختلفت كثير في الأسواق المصرية، وأصبح هناك تنافس مستمر بين الشركات في الأسواق على تقديم منتج من بوتاجاز أكثر جودة وأمانا، وأطوال في العمر الافتراضي، وذلك في ظل التقدم الكبير في الصناعة داخل مصر، وأصبحت الأسواق تحفل بأنواعا مختلفة ومتعددة من البوتاجاز الأكثر جودة وأمانا في الاستخدام، لذا زاد إقبال المصريين على شراء المنتجات والأجهزة الكهربائية ذات الصناعة المصرية، نظرًا لمستوى الأمان بها وجودتها العالية.

أسعار بوتاجاز من جميع الماركات فى الأسواق المصرية

لذا من خلال التقرير التالي، تستعرض «الوطن» جميع أنواع أسعار بوتاجاز من جميع الماركات في الأسواق المصرية، والمقاسات الخاصة بكل منهم، والمميزات المرتبطة بكل بوتوجاز، ما يجعله أكثر جودة وأمانًا وعمرًا افتراضيا، وجاءت الأسعار كالتالي:-

- بوتاجاز قائم بذاته من لا جيرمانيا 9M10G4A1X4AWW، 90 × 60 سم، 5 شعلات غاز، بسعر 27 ألفا و999 جنيها.

- بوتاجاز قائم بذاته من لاجيرمانيا 9C10GLA1X4AWW، 5 شعلة غاز -بسعر 20 ألفا و999 جنيها.

- شيف كوك بوتاجاز 5 شعلات - ستانلس ستيل بسعر 8999 جنيها.

- بوتاجاز غاز مزود بمروحة و5 شعلات من يونيون إير، مقاس 60 × 80 سم، موديل C6080SV-AC-186-F بسعر 14 ألفا و215 جنيهًا.

- فريش بوتاجاز غاز 90 × 60 من هامر رقمي ستانلس ستيل بسعر 18 ألفا و987 جنيها.

- سعر بوتاجاز ام جي سي ميسترو مع مروحة من تكنوجاز - 5 شعلات - بسعر 9095 جنيها.

- بوتاجاز وفرن غاز ستانلس ستيل 6, HGX5G7W59S من سيري بسعر 33 ألفا و999 جنيها.

- فرن ستانلس ستيل 5 شعلة بمروحة داخلية من تشيف كوك، 60 × 80 سم، موديل ‎107 بسعر 7999 جنيها.

- بوتاجاز غاز من يونيون إير - 5 شعلة - آي ستيل سمارت، طراز بسعر 13 ألفا و225 جنيها.

- بوتجاز زانوسي 4 شعلات كول ماكس ستانلس 2 مروحة ديجيتال ZCG64396XA بسعر 14 ألفا و366 جنيهًا.

- بوتاجاز من الستانلس ستيل بالكامل 90 × 60 إنش بمروحة فرن بسعر 10 آلاف و999 جنيها.

- بوتاجاز ستانلس ستيل قائم بذاته 5 شعلات 90 × 60 سم من لا جيرمانيا، 9C10GRB1X4AWW بسعر 19 ألفا و139 جنيهًا.

- بوتجاز زانوسي 5 شعلة كول ماكس ستانلس 2 مروحة ZCG94396XA بسعر 16 ألفا و899 جنيها.

- بوتاجاز 4 شعلة غاز من لاجيرمانيا 6C80GLA1X4AWW - بسعر 13 ألفا و145 جنيهًا.

- بوتاجاز 5 شعلات غاز من لا جيرمانيا 9N10GUB1X4AWW، 90×60 سم - بسعر 20 ألفا و999 جنيها.

- بوتاجاز ستانلس هامر 90 سم مع أمان فصل الغاز من فريش، بسعر 17 ألفا و412 جنيهًا.

- بوتجاز ماستر كوك 4 شعلات ستنالس بسعر 5999 جنيها.

- بوتاجاز روك من فريش، 5 شعلة، 90 × 60 سم، بسعر 13 ألفا و625 جنيها.

- بوتاجاز لاجيرمانيا 5 شعلة غاز، ستانلس 9M10GRB1X4AWW بسعر 19 ألف جنيه.

- بوتاجاز غاز من الستانلس ستيل بـ5 شعلات - مقاس 90×60، بسعر 10 آلاف جنيه.

- بوتاجاز رويال ماستر شيف برو بسعر 20 ألفا و719 جنيها.

- بوتاجاز غاز من فريش إيطاليانو مقاس 80×55 من الستانلس ستيل بسعر 9750 جنيها.

- بوتاجاز 4 شعلات من لا جيرمانيا 6N80GRB1X4AWW، 60×60 سم - اسود وفضي بسعر 15.412 جنيها.

- بوتجاز يوني غاز ستانلس ستيل 5 شعلات من يونيون اير، 60 × 90 سم،- C6090SS-AC-187-F بسعر 8650 جنيها.

- بوتاجاز بـ5 شعلات غاز من لا جيرمانيا 9D10GUB1X4AWW، 90×60 سم بسعر 20 ألفا و990 جنيها.

- آي كوك من يونيون إير C6090SS-DC-511-IDSC - 5 شعلات - 90 × 60 سم، بسعر 12 ألفا و950 جنيها.

- بوتاجاز فريش بحجم جامبو كبير، من الستانلس ستيل، CB90 بسعر 10 آلاف جنيه.

- بوتجاز ستانلس ستيل 5 شعلات، مقاس 90×60 سم، HGW3FSV50S بسعر 30 ألف جنيه.

- بوتاجاز من 4 شعلات بسطح من الستانلس ستيل من يونيون اير، موديل C66SV-AC-447-ECOP-2W بسعر 7140 جنيها.

- بوتاجاز ستانلس ستيل 5 شعلة مقاس 80 × 60 من وايت بوينت بسعر 10 آلاف و899 جنيها.

- فريش بوتاجاز غاز 60×60 من بلازا بسعر 10 آلاف و199 جنيها.

- بوتاجاز غاز من ستانلس ستيل من 4 شعلات مقاس 60 سم بسعر 9999 جنيها.

- فريش بوتاجاز غاز روك، إشعال تلقائي، 4 شعلات من الستانلس ستيل، 60 × 60 سم - بسعر 8465 جنيها.

- بوتاجاز يونيون إير مقاس 60×90 بسعر 9899 جنيها.