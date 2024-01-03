عقوبة «المعاكسات الإلكترونية» وفقا للقانون.. تصل إلى الحبس 4 سنوات

قال عمرو فؤاد عوض المحامي، إن قانون العقوبات تضّمن بنودا وعقوبات صارمة لمخترقي الحياة الشخصية، سواء كانت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو التليفونات أو الأماكن العامة.

وبخصوص عقوبة المعاكسات الإلكترونية، تستعرض «الوطن» التفاصيل، وفقا لما ورد بقانون العقوبات المعدل.

تعديل قانون العقوبات

وأوضح المحامي: «تضمنت تعديلات القانون رقم 185 لسنة 2023 بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظرا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه».

غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، أو بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.