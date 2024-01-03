الكشف على 10 آلاف مواطن في قوافل طبية مجانية بالمنوفية خلال ديسمبر 2023

نفذت مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، 7 قوافل علاجية مجانية بإدارات السادات، منوف، تلا، الشهداء، وأشمون، على مدار شهر ديسمبر 2023، جرى خلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 10 آلاف مواطن.

التخصصات الطبية في القوافل

وأكدت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية، أن القوافل اشتملت على عدد 11 عيادات متخصصة، تشمل باطنة، أطفال، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، أنف وأذن وحنجرة، أسنان، رمد، بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.

تنظيم 70 ندوة خلال شهر ديسمبر

وأشارت إلى أنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على عدد 10336 مواطن من أهالي المحافظة في قرى السلام، زاوية رزين، بهناى، بشتامي، كفر داود، كفر ربيع، وساقية المنقدي. كما تم إجراء الفحوصات المعملية لعدد 1634 حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وتم اكتشاف 734 حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي عدد 188 حالة. تم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 109 حالة لإجراء عمليات جراحية في المستشفيات التابعة للمديرية. كما تم عقد عدد 70 ندوة تثقيفية على هامش القوافل لأهالي القرى لتوعيتهم صحياً.

جدير بالذكر أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين علي مستوى الجمهورية .