كيفية حساب معاش القطاع الخاص ومكافأة نهاية الخدمة.. «اعرف ليك كام»

يختلف حساب المعاش في القطاع الخاص عن القطاع الحكومي، حيث يتم احتسابه بناء على متوسط راتب الاشتراك في التأمينات الاجتماعية خلال سنوات الخدمة، بالإضافة إلى عدد سنوات الخدمة، ولذا فإن كيفية حساب معاش القطاع الخاص، قد يتطلب معادلة تختلف عن مثيلتها في الحكومي.

والمعاش هو مبلغ مالي يصرفه الصندوق القومي للتأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه بعد بلوغه سن الشيخوخة، أو انتهاء خدمته بسبب بلوغ سن الشيخوخة أو للعجز أو الوفاة، ونوضح لكم عبر السطور التالية كيفية حساب معاش القطاع الخاص، وشروط استحقاقه.

شروط استحقاق المعاش في القطاع الخاص

لكي يستحق المؤمن عليه المعاش في القطاع الخاص، يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

- بلوغ سن الشيخوخة، وهي 60 سنة.

- انتهاء خدمة المؤمن عليه بسبب العجز أو الوفاة.

- مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لا تقل عن 15 سنة.

كيفية احتساب معاش التأمينات الاجتماعية

يتم حساب المعاش في القطاع الخاص وفق المعادلة التالية:

معاش الشيخوخة = متوسط راتب الاشتراك × عدد سنوات الخدمة × معامل التسوية

متوسط راتب الاشتراك: هو متوسط راتب الاشتراك خلال سنوات الخدمة، ويحسب على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع.

عدد سنوات الخدمة: هو عدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

معامل التسوية: هو معامل يحدد نسبة المعاش إلى متوسط راتب الاشتراك، ويكون معامل التسوية بنسبة 70% للمؤمن عليه الذي يكمل 20 سنة خدمة، ويزيد بنسبة 2% على كل سنة تزيد على 20 سنة، حتى يصل إلى 100% للمؤمن عليه الذي يكمل 35 سنة خدمة.

مثال على حساب المعاش في القطاع الخاص

لنفترض أن موظفًا في القطاع الخاص بلغ سن الشيخوخة، وأن متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان 10 آلاف جنيه، وأن لديه 25 سنة خدمة في التأمينات الاجتماعية، فإن المعاش الذي يستحقه سيكون كالتالي:

معاش الشيخوخة = 10,000 × 25 × 70/100 = 175,000 جنيه

مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

بالإضافة إلى المعاش، يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة، وهي مبلغ مالي يصرف له عند انتهاء خدمته، سواء كان ذلك بسبب بلوغ سن الشيخوخة، أو انتهاء الخدمة بسبب العجز أو الوفاة.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص وفق المعادلة التالية:

مكافأة نهاية الخدمة = متوسط راتب الاشتراك × عدد سنوات الخدمة

حيث:

متوسط راتب الاشتراك: هو متوسط راتب الاشتراك خلال السنوات الثلاث أو الخمس الأخيرة حسب نوع القطاع.

عدد سنوات الخدمة: هو عدد سنوات الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

حساب مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

لنفترض أن موظفًا في القطاع الخاص انتهت خدمته بسبب بلوغه سن الشيخوخة، وأن متوسط راتبه الشهري خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان 10 آلاف جنيه، وأن لديه 25 سنة خدمة في التأمينات الاجتماعية، فإن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها ستكون كالتالي:

مكافأة نهاية الخدمة = 10,000 × 25 = 250,000 جنيه

ما الحد الأدنى للخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش في القطاع الخاص؟

المدة الدنيا للخدمة المطلوبة لاستحقاق المعاش في القطاع الخاص هي 15 سنة.

هل يؤثر نوع العقد على استحقاق المعاش؟

لا يؤثر نوع العقد على استحقاق المعاش في القطاع الخاص، فجميع المؤمن عليهم في القطاع الخاص لهم الحق في المعاش بعد استيفاء الشروط اللازمة.

هل يستحق المؤمن عليه المعاش إذا انتهت خدمته بسبب الاستقالة؟

لا يستحق المؤمن عليه المعاش إذا انتهت خدمته بسبب الاستقالة، إلا إذا كان لديه مدة خدمة لا تقل عن 20 سنة، أو إذا كان قد بلغ سن الشيخوخة.

هل يستحق المؤمن عليه المعاش إذا انتهت خدمته بسبب الفصل التعسفي؟

يستحق المؤمن عليه المعاش في حال انتهاء خدمته بسبب الفصل التعسفي، لكن بشرط أن يثبت ذلك أمام اللجنة المختصة.