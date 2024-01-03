فيديو يكشف لحظات الرعب داخل الطائرة المشتعلة.. ثاني كوارث 2024 باليابان

نيران مشتعلة بطائرة تحلق في الهواء، بداخلها بضع مئات من الركاب يصرخون من هول المشهد، مناشدين بإنقاذهم من موت محقق، هكذا شهدت اليابان للمرة الثانية حادث كارثي في الأيام الأولى من عام 2024 بعد كارثة الزلزال العنيف، إذ اندلع حريق هائل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية، بداخلها نحو 379 راكبا، بعد اصطدامها بطائرة لخفر السواحل كانوا في طريقهم لإرسال معونات للمتضررين من الزلزال.

ونشرت شبكة «BNO News» عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «X» (تويتر سابقا)، فيديو للحادث المروع، تم التقاطه من داخل الطائرة، كشف عن تفاصيل اللحظات الأخيرة داخلها قبل اشتعالها، وحالة الرعب التي كان عليها الركاب بعد اندلاع الحريق.

تحقيق عاجل في حادث الطائرة اليابانية

هل الحادث ناجم عن إهمال مهني؟ سؤال ما زالت الإجابة عنه مبكرة في ظل تصريحات مسؤولين تنفيذيين في الخطوط الجوية اليابانية، الذين أكدوا أن الطائرة التي تعرضت لحادث كارثي ​​بمطار هانيدا في طوكيو، حصلت على الإذن بالهبوط، بينما تستعد الشرطة للتحقيق الحادث وأسبابه.

ولقي خمسة أشخاص على متن الطائرة اليابانية حتفهم لكن جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 379 هربوا إلى بر الأمان عبر مزلقات الطوارئ قبل دقائق من اشتعال النيران في طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية اليابانية بحسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.

تناقضات في رواية الحادث

هناك تناقضات حول الحادث بين مراقب الحركة الجوية وقبطان طائرة خفر السواحل، لفتت إليه هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، على لسان مصدر بوزارة النقل في اليابان لم يذكر اسمه، إذ أكد أن الأول سمح للطائرة بالهبوط على المدرج C في مطار هانيدا وطلب من الطائرة الأصغر التوقف قبل نفس المدرج، لكن مصدر من خفر السواحل أكد أن قائد الطائرة حصل على تصريح للإقلاع.

وكان قبطان طائرة خفر السواحل، التي كانت تحمل المساعدات إلى المنطقة المتضررة من الزلزال القوي في يوم رأس السنة، هو الناجي الوحيد من الطائرة لكنه أصيب بجروح خطيرة، وأظهرت لقطات مصورة، كرة من النار تندلع ودخانا أسود كثيفا يتصاعد من أسفل الطائرة بعد وقت قصير من هبوطها وتوقف عند مقدمتها بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي.