توزيع 500 كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم في السويس

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة السويس توزيع دفعة جديدة من كروت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بحضور أميمة رفعت وكيل الوزارة في السويس.

دعم ذوي الهمم في السويس

شهدت مديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة السويس، توزيع 500 كارت خدمات متكاملة لذوي الهمم، المقيمين في نطاق المحافظة والمسجلين للحصول على الكارت من خلال مكاتب التأهيل وحملات هنوصلك، في إطار دعم الدولة لتلك الشريحة الهامة من المجتمع ومساعدتهم بالحصول على الخدمات المختلفة بأسهل الطرق.

قالت أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة السويس إنه تم توزيع 500 كارت خاص بالخدمات المتكاملة في محافظة السويس، مشيرة إلى أنه يتم مواصلة توزيع الكروت تباعاً وفق وصولها من الوزارة.

مكاتب استخرج الكروت

وأوضحت وكيل وزارة التضامن، أن المكاتب الخاصة باستخراج كروت الخدمة المتكاملة على أحياء المحافظة تعمل بشكل مستمر وبالتوازي مع إجراءات التوزيع مشيرة إلى أن مبادرة هنوصلك، تواصل إجراءات التسجيل في أحياء المحافظة وكذلك التسجيل للتظلمات

يذكر أن مكاتب التسجيل للحصول على كارت الخدمات المتكاملة في السويس تتواجد في مكتب تأهيل المثلث، مكتب تأهيل سويس ثان ، مكتب تأهيل الجناين.