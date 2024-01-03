عزت إبراهيم: العالم يشهد انقساما بين قواه التقليدية والصاعدة

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إننا نشهد حاليا بعض تجليات الصراع الدولي في شكله الجديد، من خلال حرب أوكرانيا ومن خلال الحرب الدائرة في غزة.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري في برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك انقساما بين القوى التقليدية في العالم، والتي تمثلها الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وبين القوى الصاعدة مثل روسيا والصين.

وأوضح أن الخلاف الدولي الآن هو الفارق بين القانون الدولي والقانون الدولي القائم على القواعد، حيث يستخدم الغرب القانون الدولي بشكل عنيف ضد روسيا وتستخدمه أيضا في صالح إسرائيل.

وذكر أن القانون الدولي القائم على القواعد هو مجموعة القواعد التي وضعتها الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، مثل دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبح يمثله مجموعة الأعراف والكيانات الدولية التي ظهرت في ما بعد، بينما تتمسك الدول الأخرى بالقانون الدولي التقليدي وعدم الخروج عنه، وبالتالي جاءت المواجهات في مجلس الأمن كاشفة، حيث توجه اتهامات لروسيا ببنود القانون الدولي والبنود نفسها تدافع عن إسرائيل.