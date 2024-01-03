كاتب صحفي: استخدام الأسلحة غير التقليدية في المعارك توجه عالمي

قال الكاتب الصحفي، الدكتور أسامة السعيد، إنَّ استخدام الأسلحة غير التقليدية في المعارك أصبح توجها في العالم كله، وهو ما ظهر في الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا: «روسيا بما لديها من ترسانة عسكرية استخدامات الطائرات المسيرة من إيران فهي رخيصة التكلفة وفعّالة بشكل أكبر».

وأضاف «السعيد»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «الحوثيون استخدموا طائرات مسيرة لا تزيد تكلفتها عن 3 آلاف دولار يتم إسقاطها بصاروخ تكلفته مليوني دولار، وبالتالي فإن الطائرات المسيرة ستستخدم كأدوات لتنفيذ أهداف في المرحلة المقبلة بشكل كبير للغاية».

وتابع الكاتب الصحفي، أنَّ الطائرات المسيرة ستستخدم في الاغتيالات والهجمات بعيدة المدى ومهاجمة أهداف خارج الطاقات الطبيعية والتقليدية لـ الأهداف المتصارعة، وسيكون ثمة تركيز كبير على الأدوات غير التقليدية، وهذا الأمر بدأ من خلال الهجوم البري، فقد استخدمت إسرائيل أدوات الذكاء الاصطناعي في بعض الدبابات والأسلحة ومحاولات استكشاف الأنفاق.