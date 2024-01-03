أستاذ طب نفسي يوضح أسباب عدم أداء البعض للصلاة

قال الدكتور محمد حمودة، أستاذ الطب النفسي، إن بيولوجيا جسم الإنسان تتقبل العادات التي يمارسها، لافتا إلى أن النوم في أوقات محددة وتناول الطعام، ودخول الحمام تعتبر عادات اكتسبها الجسم وتعود عليها.

وتابع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «الصلاة تحتاج إلى تعود بانتظام، وبعدها ستؤديها بطريقة أتوماتيكية، وفي حال عدم أداء الصلاة في يوم ستشعر أن هناك أمرا غريبا حدث في هذا اليوم».

الصلاة والوسواس القهري

وأضاف: «فيه ناس عندها إحساس بالذنب سواء كبيرة أو صغيرة، فمنهم من يدخل في وسواس قهري فتجدهم بيصلوا بكثرة، وناس أخرى تتجنب الصلاة وتقول هقابل ربنا إزاي وأنا عامل الذنب ده».

واستكمل: «الناس اللي بقى عندهم وسواس قهري وبيصلوا كثير، عليهم بالذهاب للطبيب، واللي مش بيصلوا عليهم أن يعلموا أن الله غفور رحيم».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد اطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.