ضبط 80 مخالفة متنوعة في حملات على المخابز والأسواق بالدقهلية

أعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، شن حملات تموينية مفاجئة على الأسواق والمخابز، ما أسفر عن ضبط 80 مخالفة تموينية وتحرير محاضر بها.

حملات تموينية علي الأسواق والمخابز بالدقهلية

وأشار «دايرة»، في بيان، إلى أن الحملات التموينية جاءت بناء على تعليمات الدكتور الوزير علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظة الدقهلية، إذ تشكلت اليوم العديد من الحملات الرقابية بالإدارات التموينية التابعة لتنفيذ التعليمات الصادرة من الوزير بخصوص الرقابة على المخابز والأسواق.

وأضاف أنه تم تكليف حملات المديرية من إدارة الرقابة التموينية وقسم البيوع التجارة بالاشتراك مع مديري الإدارات التالية بالمرور على الأسواق والمخابز بكل من نبروه، وتمي الأمديد، ومركز المنصورة، والمنزلة، وبندر ميت غمر، والسنبلاوين.

وأكد على قيام الحملات بتحرير عدد من المخالفات كالآتي :

محضر عدم وجود ميزان.

محضر غلق بدون أذن رسمى.

محضر إثبات مبيعات وهميه بـ3025 رغيفا.

محضران عدم نظافة أدوات العجين.

15محضر عدم مطابقة للمواصفات .

9 محاضر تصرف في دقيق بقيمة ( 86 شيكارة) .

23 محضر نقص وزن مابين ( 9-29 ) .

11 محضر عدم إعلان عن الاسعار.

5 محاضر عدم وجود شهادة صحية .

1 محضر سلع مجهولة المصدر.

5 محاضر سلع بدون فواتير.

محضر مزاولة مهنة بدون ترخيص.

محضران طلمبه بدون ترخيص.