«التضامن»: نعمل على وضع أول استراتيجية لحقوق المسنين في مصر

قال الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمويل صندوق كبار السن 100 مليون جنيه، بعد صدور القانون، لافتًا إلى أن الدولة ممثلة بوزارة التضامن الاجتماعي تتخذ خطوات ثابتة وسريعة بهذا الملف.

رعاية كبار السن وفقا للدستور

وأضاف «شعبان» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج الحياة اليوم على شاشة الحياة، أن المادة 83 من الدستور المصري نصت على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل بهذا الملف من خلال محورين: «التشريعي والخدمي».

الاستراتيجية الوطنية لحقوق المسنين

وتابع، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق المسنين وهي الأولى من نوعها لم تطبق في مصر من قبل، لافتا إلى وجود اللجنة العليا لكبار السن برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي إضافة إلى عضوية بعض الوزارات المعنية بذلك الملف فضلا عن مشاركة بعض المسنين باللجنة للحديث عن احتياجاتهم.