إزالة 18 حالة تعد علي الأراضي الزراعية في 3 مراكز بكفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 18 قرار إزالة لتعديات على الأراضي الزراعية بمراكز بيلا، وكفر الشيخ، ومطوبس، خلال حملاتها التي تشنها لإزالة التعديات علي البناء المخالف داخل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يومياً، مع استمرار الحملات اليومية لإزالة كافة التعديات.

إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في بيلا

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 13 قيراط بنطاق قرية إبشان، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة فدان، بجانب المتخللات، بنطاق قرية أريمون، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 440 متر، بقرية برمبال، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

تفعيل محاضر التبوير

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجّه في وقت سابق، باليقظة التامة والاستمرار في تفعيل محاضر التبوير للحالات التي تم تنفيذ الإزالة فيها لتعود إلي طبيعتها الزراعية، لافتاً أنّ أي تواطؤ سيتم التعامل معه ومواجهته بكل حزم وقوة، مع الاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات.