فريق «شباب بهادة» بالقليوبية يهدوي كأس الدوري لروح لاعب راحل

ارتدى لاعبو فريق مركز شباب بهادة بالقناطر الخيرية، خلال مباراته النهائية مع فريق المنزلة بطوخ، والتي فاز فيها بضربات الترجيح، «تشيرتات» تحمل صور اللاعب حازم سيد حجازي، لاعب فريق بهادة بمركز القناطر الخيرية، الذي وافته المنية خلال إحدى المباريات للفريق

وجاءت تلك الفتة الطيبة في حضور والد اللاعب المتوفي، الذي حمله اللاعبون علي الاكتاف، وطافوا به ملعب المباراة فيما ردد الجمهور هتافات «حازم حازم».

إهداء إلى روح اللاعب الراحل

فيما شهدت المباراة غياب الرقم 10 عن ملابس اللاعبين، بعد قرار مجلس إدارة مركز شباب بهاده بحجب رقم 10 عن أي لاعب آخر بعد اللاعب حازم سيد، فيما أصر اللاعبون تسلم والد اللاعب الراحل الكأس، مؤكدين إهدائهم الفوز إلى حازم، الذي نجح في حمل الكأس في نسخة سابقة من الدوري قبيل وفاته.

فوز فريق بهادة بلقب دوري مراكز الشباب لكرة القدم

ومن الجدير بالذكر أن فريق بهادة التابع لإدارة شباب القناطر الخيرية قد فاز في المباراة النهائية من دوري مراكز الشباب لكرة القدم، النسخة العاشرة بالقليوبية.