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مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الغربية.. اعرف توقيتات كل منطقة

كتب:

رفيق محمد ناصف
08:35 ص | الخميس 04 يناير 2024
مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الغربية

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الغربية

بدأت شركة كهرباء الغربية في تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة التي أعلنها مجلس الوزراء، وتكون مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في أوقات النهار فقط، خلال الفترة الحالية، بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول.

تخفيف أحمال الكهرباء

وأعلنت شركة كهرباء الغربية بدء خطة تخفيف أحمال الكهرباء بما يتناسب مع امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المدارس، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة على أن تكون الفترة المخصصة؛ لتنفيذ مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء على مدار النهار فقط.

وكشفت شركة كهرباء الغربية برئاسة المهندس أشرف الحسيني، أن مواعيد انقطاع التيار الكهربائي ستكون على مدار النهار فقط، لتبدأ من 11 صباحًا وتنتهي 5 مساءً.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في الغربية

وتضمنت مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة الغربية، أن تكون المدة ساعتين كما كان في الفترة الماضية، عن كل منطقة تو قرية او مركز، وجاءت كتالي:

- انقطاع الكهرباء من 11 صباحا الى 1ظهرا في المناطق التي كانت تتعرض للانقطاع من 4-6 مساء.

- انقطاع الكهرباء من 1 ظهرا - 3 عصرا المناطق التي كانت تتعرض للانقطاع 8 - 10 مساء.

- انقطاع الكهرباء من 3 ظهرا - 5 عصرا في المناطق التي كانت تتعرض للانقطاع من 5-7 مساء.

- انقطاع الكهرباء من الساعة 1- 3 عصرا في المناطق التي كانت تتعرض للانقطاع من 7-9 مساء.

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