استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الخميس 4-1-2024

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-1-2024 في الأسواق، استقرارا ملحوظا، وذلك بعدما شهدت الأسعار بداية الأسبوع الجاري تراجعا ملحوظا بسبب بدء جني العروة الشتوية في منتصف نوفمبر الماضي.

قال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الأسعار باتت مستقرة في الأسواق إلى حد كبير، حيث أن الأقبال من المواطنين على مختلف السلع لا يزال جيدا وغير مبالغ فيه، مشيرا إلى أن سعر البرتقال واليوسفي قد تراوح ما بين 5 إلى 7.5 جنيه.

أسعار الخضروات اليوم

فيما أوضحت البوابة الرسمية لأسعار التابعة لسوق العبور، أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 4-1-2024 في الأسواق تتراوح بين 4 و7 جنيهات بالنسبة لسعر كيلو الطماطم، فيما يتراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 و12 جنيها، ويتراوح سعر كيلو البصل اليوم بين 10 و25 جنيها، أما سعر الكوسة فيتراوح بين 6 و16 جنيها، فيما يتراوح سعر الخيار البلدي في الأسواق بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

وأوضحت البوابة أنه بالنسبة لسعر اليوسفي يتراوح اليوم الخميس بين 5 و 9 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو البرتقال بين 5 و7.5 جنيه، فيما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 8 و14 جنيها، كما يتراوح سعر التفاح البلدي بين 25 و35 جنيها، أما سعر الجوافة فتراوح اليوم بين 11 و15 جنيها، بينما يتراوح سعر الرمان بين 7 و15 جنيها.