محافظ أسيوط: زيادة المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع للمواطنين

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بالتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة وتكثيف الحملات الرقابية والتموينية المفاجئة على الأسواق والمحلات، ومنافذ البيع بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها، ومحاربة صور الغش والاستغلال التجاري كافة، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير السلع الغذائية الأساسية خاصة الاستراتيجية.

ولافت إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف أنواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة، لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار، مشيرصا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات، تهدف إلى تقديم خدمات وتلبي احتياجات المواطنين وتعمل على محاربة جشع بعض التجار، والحد من الاحتكار والاستغلال، تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات على الأسواق

وتناول لقاء المحافظ مع ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، استعراض ما نُفذ من حملات ومتابعات للأسواق والمخابز والمستودعات ومنافذ البيع المختلفة، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كافة في هذا الشأن، فضلًا عن توافر السلع الغذائية المختلفة خاصة الأساسية منها، وتوافر مخزون السلع الاستراتيجي، وما سيُنفذ خلال الفترة المقبلة للسيطرة على الأسواق والأسعار.

توفير المواد الغذائية

وأشار المحافظ إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لتأمين توافر المواد والسلع بأسعار مناسبة، ومراقبة المخزون السلعي خاصة الاستراتيجي منها طوال الوقت، ومتابعة حركتها وتوفير كل المنتجات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضروات بالمراكز والمنافذ الثابتة والمتنقلة بأسعار مناسبة للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية كافة سواء الحكومية أو غير الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة، من خلال زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة المنتشرة بالمراكز والأحياء لتوفير احتياجات المواطنين ودعمها بالسلع اللازمة، لسد الاحتياجات وضمان وصول الخدمة بالشكل اللائق والمناسب بكل الأماكن.