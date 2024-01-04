إزالة 36 حالة تعد على الأراضي الزراعية في 7 مراكز بالبحيرة «صور»

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم، لرصد أية محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية.

وشددت نائب محافظ البحيرة، بالتصدي بكل قوة وحزم لأشكال التعديات كافة، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز «كفر الدوار - بدر - إدكو - المحمودية - إيتاي البارود - رشيد - حوش عيسى»، عن إزالة 30 حالة تعدٍ بمساحة 2236 مترًا مربعًا، كالآتي:

- 15حالة تعدٍ بمساحة 770 مترًا مربعًا، بقرى دفشو وزهرة والأمراء بكفر الدوار، عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض وسملات خرسانية وتندة من الحديد والصاج وشدات خشبية.

- 10 حالات تعدٍ بمساحة 580 مترًا مربعًا عبارة عن مبانِ من الطوب الأبيض بمنطقة وحدة أبوبكر الصديق ببدر.

إزالة 5 حالات تعدٍ

- 5 حالات تعدٍ بمساحة 400 متر، عبارة عن مبانِ بالطوب الأحمر والأبيض وأعمدة خرسانية وشدات خشبية بإدكو.

- حالتان تعدي بمساحة 198 مترًا مربعًا، عبارة عن مبانِ بالطوب الأبيض والأسمنت بنطاق قرية فيشا بالمحمودية.

- حالتان تعدي بمساحة 138 مترًا مربعًا بنطاق قرية النبيرة بإيتاي البارود.

- حالة تعدٍ بمساحة 100 متر مربع عبارة عن شدات خشبية مسلحة برشيد.

- حالة تعدٍ بمساحة 50 مترًا عبارة عن سور بالطوب الأبيض من ضلع واحد دون ترخيص، خارج الحيز العمراني بفرهاش بحوش عيسى.