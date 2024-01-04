خبير: مؤشر الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمصر في السنوات الأخيرة

قال أحمد معطي خبير اقتصادي، إن مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في مصر ارتفع خلال السنوات الأخيرة رغم التضخم العالمي، الحادث نتيجة الأحداث والأزمات.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق سكايب ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «رغم الصعوبات والتحديات مصر من الدول القليلة التي لم تتوقف عن مشروعاتها، وركزت على مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وارتفع من 5.6 تريليون جنيه في عام 2018-2019 إلى 10.2 تريليون جنيه في عام 2022-2023، رغم أن العالم كله يشهد انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع: «تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي تؤكد أن خسائر الاقتصاد العالمي قد تزيد عن 7 تريليونات دولار في حال استمرار الأزمات العالمية على ما هي عليه، كما تطرقت إلى قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص أغلب هذه الصدمات».