لو طفلك مصاب بالتوحد.. 5 تطبيقات مهمة لتدريبه على التواصل مع الآخرين

التوحد هو اضطراب في نمو الطفل، ويؤثر على طريقة كلامه ومهاراته الاجتماعية، ويشخّص بفقدان الطفل للتواصل مع الآخرين، ويصبح الشفاء أمرا صعبا، إذ يصاب بأعراض أخرى، من بينها الرهاب الاجتماعي، والحركة المفرطة، ويمكن للتكنولوجيا تحسين اندماج الأطفال في المجتمع، وتطوير مهاراتهم، وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.

5 تطبيقات تساعد أطفال التوحد على التواصل

هناك بعض التطبيقات التي تحتوي على عدة مزايا لمساعدة الأطفال الذين يعانون التوحد، في تنمية مهاراتهم بالعديد من الطرق مختلفة، وخلال السطور التالية نستعرض أهم 5 تطبيقات تساعد أطفال التوحد على تعزيز مهاراتهم في التواصل مع المحيطين بهم.

1- تطبيق Birdhouse:

يساعد التطبيق الأطفال المصابين بالتوحد في تنظيم عاداتهم اليومية، وقت النوم والطعام وسلوكهم الحركي، عن طريق توفير أدوات معينة لتدريبهم على كل عادتهم اليومية، كما أنه يمنح الآباء أدوات التحكم في الأنشطة التي يتعلمها الطفل، ويقدم التطبيق ملخصا عن أداء الطفل حتى يتمكن الآباء من تتبع تطور سلوكيات الطفل.

2- تطبيق Proloquo2Go:

يهدف لتنمية المهارات اللغوية للأطفال المصابين بالتوحد من خلال تعليمهم كلمات أساسية مثل: "الألوان وأسماء الحيوانات والأطعمة، والتواصل مع الآخرين، ومناسب للمراهقين والبالغين الذين يعانون من طيف التوحد، لأن به مفردات كثيرة ويمكن للأشخاص تكوين جمل متكاملة ليعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم خلال التواصل مع الآخرين.

تعلم اللغة الإنجليزية والآلوان

3- تطبيق AutiSpark:

مصمم خاصةً للأطفال الذين يعانون التوحد ويتضمن رسومات ملونة لتجذبهم، إذ يوفر لهم بيئة تعليمية لتساعدهم في التكيف مع البيئة المحيطة، لتعليمهم العديد من الأنشطة اليومية كـ«تنظيف أسنانهم بالفرشاة وتعليمهم أحرف اللغة الإنجليزية والكلمات الأساسية والأرقام والألوان».

4- تطبيق Otsimo:

به مجموعة من الألعاب والتدريبات المتنوعة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد في تحسين مهاراتهم، حيث إنه سهل الاستخدام ويمكن للأطفال استخدامه بمفردهم، ولا يوجد به إعلانات، ليساعد الطفل على التعلم بتركيز.

5- تطبيق Speech Blubs:

يهدف لتشجيع الأطفال الذي يعانون من التوحد، على التحدث بطلاقة دون تردد وبكل ثقة وبشكل أفضل، وبه تدريبات تفاعلية تساعد الطفل في تحسين نطقهم للكلمات المتنوعة، والمحادثة عن طريق الاستماع المتكرر لمحادثات قصيرة ويكررها بصوته.