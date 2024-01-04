مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية.. اعرف توقيتات منطقتك

بدأت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في محافظة الدقهلية بتنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلًا مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا لما أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، من خلال تنفيذ تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط، بحيث تنتهي فترة التخفيف، في الخامسة مساء.

تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية

وكشفت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس محمد عسل عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في محافظة الدقهلية، والذي سيتم خلاله تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في المناطق المختلفة الواقعة بنطاق الدقهلية على مدار النهار فقط والتي من المقرر أن تبدأ من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء.

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في الدقهلية

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» لقرائها والراغبين في معرفة مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة في مناطق محافظة الدقهلية التي أعلنت عنها رئاسة مجلس الوزراء والتي ستكون في فترة النهار فقط بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 5 مساء على أن تكون فترة الانقطاع ساعتين فقط لكل منطقة من خلال الجداول التالية: