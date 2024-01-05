سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-1-2024، في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار، إذ سجل في البنك المركزي المصري، حسب آخر تحديث، 8.25 جنيه للبيع، و8.21 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن»، أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك، حسبما أعلنت مواقع البنوك الرسمية، في التحديث الأخير لأسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة:8.21 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة: 8.18 جنيه للشراء.