حي الجناين بالسويس يستعد لموسم الأمطار بتطهير بيارات الصرف

أنهى حي الجناين في محافظة السويس، الاستعداد لموسم الأمطار بعدد من قري القطاع الريفي، الواقعة في نطاق الحي، بتطهير شبكة الصرف الصحي.

الانتهاء من تطهير بيارات الصرف الصحي

قال اللواء أحمد محمد شاكر، رئيس حي الجناين، بمحافظة السويس، في تصريح لـ«الوطن»، إن الجهاز التنفيذي للحي، وفي مقدمتهم إدارة المرافق أنهت الاستعداد في معظم قري القطاع الريفية، لموسم الأمطار، إذ تواصل تطهير البيارات الخاصة بالصرف الصحي في عدد من القري.

وشهدت اليوم قرية الهيشة والسيد هاشم وجبلاية الفأر، الانتهاء من تطهير الخطوط الخاصة بالصرف الصحي والبيارات؛ للتأكد من كفائتها في استقبال موسم الأمطار.

تركيب الأغطية الناقصة لبيارات الصرف

وتابع رئيس حي الجناين، أنه جرى تكثيف الحملات الخاصة باستكمال مطابق وأغطية البلاعات التالفة أو النقصة، حتى تكون الشوارع مؤمنة تمامًا عند سقوط أي أمطار خلال فصل الشتاء.

بيان تحذيري

وأضاف أنه جرى إصدار بيانا تحذيريا ضد الخارجين عن القانون، الذين يقومون بسرقة أغطية البلاعات، بأنه سيجري المرور بواسطة موظفي الحي على جميع مخازن الخردة الواقعة في نطاق الحي، وعند تواجد أي خردة متعلقة بأي من المرافق العامة سوف يُحال الموضوع للنيابة العامة على الفور؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.