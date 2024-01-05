رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

حالة وحيدة تسمح للموظف العمل بوظيفة أخرى خلال الإجازة بدون أجر

كتب:

محمد أباظة
02:52 ص | الجمعة 05 يناير 2024
موظف أثناء العمل - أرشيفية

موظف أثناء العمل - أرشيفية

ينظم قانون الخدمة المدنية كل ما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين، ومن بينها الإجازات وأداء العمل، وإمكانية العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر.

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل إمكانية عمل الموظف بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، قائلا إن المادة 56 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حظرت على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة

قانون الخدمة المدنية

وأضاف عبد المقصود أنه في حالة رغبة الموظف العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، يشترط على ذلك أخذ ترخيص من السلطة المختصة، وإلا تم حرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

العمل في وظيفة أخرى خلال الإجازة

وأكد المحامي إسلام عبدالمقصود، أن للوحدة الحق في أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

وأشار إلى أن المادة 54 أجازت  للسلطة المختصة، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر وفقا للقواعد التي تضعها، مضيفا أن الموظف في هذه الحالة يستحق الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بما يتفق مع وقت عمله الذي خصصه.

اقرأ المزيد:

مواعيد إجازات الموظفين في شهر يناير 2024.. تصل إلى 10 أيام

عاجل.. بشرى من «المالية» لملايين الموظفين بشأن المرتبات في 2024

زيادات أقرتها الدولة في مرتبات الموظفين.. تعرف عليها (تايم لاين)

متحدث الوزراء: «مدبولي» أكد أهمية توفير بيئة عمل تسهم في الارتقاء بأداء الموظفين

جامعة الوادي الجديد: توفير أتوبيسات لنقل الموظفين والطلاب إلى لجان الانتخابات
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.