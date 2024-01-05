حالة وحيدة تسمح للموظف العمل بوظيفة أخرى خلال الإجازة بدون أجر

ينظم قانون الخدمة المدنية كل ما يتعلق بأمور الموظفين والعاملين، ومن بينها الإجازات وأداء العمل، وإمكانية العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر.

أجاب المحامي إسلام عبدالمقصود، على تساؤل إمكانية عمل الموظف بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، قائلا إن المادة 56 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، حظرت على الموظف أن يؤدي عملاً للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة

قانون الخدمة المدنية

وأضاف عبد المقصود أنه في حالة رغبة الموظف العمل بوظيفة أخرى خلال فترة الإجازة بدون أجر، يشترط على ذلك أخذ ترخيص من السلطة المختصة، وإلا تم حرمانه من أجره عن مدة الإجازة.

العمل في وظيفة أخرى خلال الإجازة

وأكد المحامي إسلام عبدالمقصود، أن للوحدة الحق في أن تسترد ما أدته إليه من أجر عن هذه المدة، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية.

وأشار إلى أن المادة 54 أجازت للسلطة المختصة، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر وفقا للقواعد التي تضعها، مضيفا أن الموظف في هذه الحالة يستحق الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية بما يتفق مع وقت عمله الذي خصصه.