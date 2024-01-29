شروط التقديم للثانوية العامة منازل للكبار.. إليك الأوراق المطلوبة

يهتم عدد كبير من الطلاب بإتمام دراستهم بعد تركها لفترة من الوقت، أو بعد عدم قدرتهم على الالتحاق بالثانوية العامة لحصولهم على درجات قليلة، وهنا يمكنهم الالتحاق بنظام الثانوية العامة منازل، لذا نستعرض في هذا التقرير شروط التقديم للثانوية العامة منازل للكبار.

شروط التقديم للثانوية العامة منازل للكبار

يشترط للتقديم للثانوية العامة منازل للكبار الآتي:

استيفاء البيانات والإقرارات الموجودة بالاستمارة.

- يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- الالتزام بموعد التقديم المحدد.

- ملف كرتون يسجل عليه بيانات الطالب والعنوان والتليفون وملف بلاستيك كبسولة.

- أصل شهادة الإعدادية موضحا بيان درجات بالصف الثالث الإعدادي، ويشترط حصول الطالب على الحد الأدنى 50% من درجة نجاح الإعدادية.

- تحديد اللغة الأجنبية الثانية التي سيدرسها الطالب.

- طلب التحاق منازل.

كما يتم تقديم طلبات المنازل للصف الثاني الثانوي بالنسبة للطلاب المسجلين من العام الماضي، بشرطي:

- تحديد الشعبة «علمي/ أدبي».

- إحضار بيان نجاح للصف الأول الثانوي من شئون الطلبة بالإدارة التعليمية.

الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة منازل للكبار

وجاءت الأوراق المطلوبة للتقديم للثانوية العامة منازل للكبار على النحو التالي:

- التقديم الإلكتروني بالمدرسة المحددة لطلاب المنازل بكل إدارة.

- عدد 4 صورة شخصية 4 × 6 خلفية بيضاء مكتوب عليها اسم الطالب ومختومة من المدرسة.

- أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات وصورة منه بمبلغ 212 جنيهًا للمتقدمين للعام الأول أو الثاني، ومبلغ 412 جنيها للمتقدمين للعام الثالث أو الرابع.

- صورة بطاقة لكل من الطالب وولي الأمر.

- استمارة التقدم ملونة ومستوفاة اختام المدرسة والإدارة، ويتم طباعتها من موقع الوزارة.

- بيانات نجاح الشهادة الإعدادية والصف الأول والثاني الثانوي ورسوب الطالب إن كان الطالب راسباً قبل نجاحه بالصفين الأول أو الثاني الثانوي، ورسوب الصف الثالث الثانوي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- طابعا دعم تعليمي فئة 10 جنيهات.

- إقرار اطلاع الطالب على قرار منع اصطحاب المحمول وتنظيم أحوال إلغاء الامتحان رقم 205 لسنة 2020.

- تسجيل رقمي هاتف مفتوحين بصفة مستمرة للتواصل.

- حوالة بريدية 10 جنيهات باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة للطلبة الراسبين بالصف الثالث فقط، ويكون الدفع بالبريد أو فوري مع إحضار أصل إيصال السداد وصورة منه.

- حوالة بريدية 10 جنيهات لكل عام من أعوام الانقطاع باسم مدير الإدارة العامة للامتحانات بدءا من أعوام الصف الثالث.

- كشف «150 د» امتحانات ثانوية عامة، والتأكد من استيفاء الاستمارة وجميع أوراق التقديم بالإمضاءات والأختام.

الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة منازل

وتشمل الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة منازل للكبار الآتي:

- بيان نجاح الصف الثالث الإعدادي من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

- بيان نجاح الصف الأول الثانوي من الإدارة.

- بيان نجاح الصف الثاني الثانوي من الإدارة.

- إيصال رسوم التقدم للامتحانات.

- شهادة ميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب ورقم تليفونه.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولى الأمر ورقم تليفونه.

امتحانات الثانوية العامة منازل للكبار

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق بشأن امتحانات الثانوية العامة منازل للكبار، أنّ قانون الثانوية العامة يسمح للطالب بالتقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي العام 4 مرات، مرتين كطالب منتظم وعامين يتم التسجيل على نظام المنازل.

وأضافت أنه يحق للطالب أن يقسم السنة على عامين بأن يؤدى الامتحان في بعض المواد ويقوم بتأجيل عدد من المواد للعام الذى يليه بشرط أن يكون هناك سبب أو عذر قانوني، موضحة أن السماح بدخول امتحانات الثانوية العامة بعد تقسيم المواد لا يعني تحسين بحيث يسمح للطالب بأداء الامتحان في المواد الذي قام بتأجيلها فقط للعام الثاني وتحسب درجات المواد الذي اختبر فيها بالعام الأول.