تفاصيل تغيير مسار قطار أبو قير بدءا من اليوم تمهيدا لإنشاء مترو الإسكندرية

تبدأ هيئة السكة الحديد بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تغيير خريطة محطات قطار أبو قير، وفقا للخطة الموضوعة لتحويله إلى مترو الإسكندرية، إذ يجري من اليوم العمل في المرحلة الأولى ضمن 3 مراحل يجري العمل بها لإيقاف الخط كاملاً.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل خريطة محطات قطار أبو قير بدءاً من اليوم 5 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يطرأ تعديل جديد مع الشهر المقبل، حيث تقل عدد المحطات العاملة تدريجيا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من هيئة السكك الحديدية.

خريطة قطار أبو قير في الإسكندرية

ويبدأ من اليوم إيقاف القطار من محطة سيدي جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، ما يعني أن محطتي مصر والحضرة لن يصل لهما القطار مجدداً، لذا على أهالي تلك المناطق أو الراغبين الوصول إليها إيجاد مواصلة وسيطة من القطار إلى تلك الأماكن.

مواصلات تكميلية للقطار

وبحسب محافظ الإسكندرية، فإنه توجد مواصلات تكميلية في خط شارع أبو قير من سيدي جابر إلى محطة مصر، كما تم طرح أتوبيسات موازية تحسبا لتوقف القطار ضمن خطة التحويل إلى مترو الإسكندرية، وذلك عبر شارع أبو قير أيضا.