رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تفاصيل تغيير مسار قطار أبو قير بدءا من اليوم تمهيدا لإنشاء مترو الإسكندرية

كتب:

كيرلس مجدى
12:40 م | الجمعة 05 يناير 2024
قطار أبو قير في الإسكندرية

قطار أبو قير في الإسكندرية

تبدأ هيئة السكة الحديد بالإسكندرية، اليوم الجمعة، تغيير خريطة محطات قطار أبو قير، وفقا للخطة الموضوعة لتحويله إلى مترو الإسكندرية، إذ يجري من اليوم العمل في المرحلة الأولى ضمن 3 مراحل يجري العمل بها لإيقاف الخط كاملاً.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل خريطة محطات قطار أبو قير بدءاً من اليوم 5 يناير وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن يطرأ تعديل جديد مع الشهر المقبل، حيث تقل عدد المحطات العاملة تدريجيا، وذلك بحسب الإعلان الرسمي من هيئة السكك الحديدية.

خريطة قطار أبو قير في الإسكندرية 

ويبدأ من اليوم إيقاف القطار من محطة سيدي جابر إلى محطة مصر كمرحلة أولى، ما يعني أن محطتي مصر والحضرة لن يصل لهما القطار مجدداً، لذا على أهالي تلك المناطق أو الراغبين الوصول إليها إيجاد مواصلة وسيطة من القطار إلى تلك الأماكن.

مواصلات تكميلية للقطار

وبحسب محافظ الإسكندرية، فإنه توجد مواصلات تكميلية في خط شارع أبو قير من سيدي جابر إلى محطة مصر، كما تم طرح أتوبيسات موازية تحسبا لتوقف القطار ضمن خطة التحويل إلى مترو الإسكندرية، وذلك عبر شارع أبو قير أيضا.

اقرأ المزيد:

بدء العمل في مترو الإسكندرية خلال ساعات.. 5 محطات جديدة وسرعات عالية

«نقل النواب» توافق على تحويل خط «أبو قير» إلى مترو في الإسكندرية

وزير النقل: مترو الإسكندرية يستوعب 2.5 مليون راكب يوميا

عضو لجنة النقل بـ«النواب»: مترو الإسكندرية سيشكل نقلة نوعية بالمحافظة
بقلم كيرلس مجدى