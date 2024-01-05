فيلم «عصابة عظيمة» في المركز السادس بقائمة الإيرادات بأول يوم عرض

استقبلت دور العرض السينمائية، أمس، فيلم «عصابة عظيمة» الذي يعيد الفنانة إسعاد يونس، إلى السينما مجددا، ليدخل ضمن قائمة المنافسة مع عدد كبير من الأعمال السينمائية الأخرى.

«عصابة عظيمة» في المركز السادس بأول يوم عرض

وفي أول يوم عرض لفيلم «عصابة عظيمة»، احتل المركز السادس، حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إذ حقق إيرادات بلغت 206 آلاف جنيه.

فيلم «عصابة عظيمة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم إسعاد يونس وعنبة ورنا رئيس وكريم عفيفي ومحمد محمود وفرح الزاهد، تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن مساء اليوم الجمعة، يقام عرض خاص لفيلم «عصابة عظيمة»، بحضور أبطال الفيلم، وعلى رأسهم الفنانة إسعاد يونس، وسيعقب العرض مؤتمر صحفي للحديث عنه.