عاجل.. كوريا الجنوبية تخلي جزيرتين حدوديتين بعد إطلاق 200 قذيفة من جارتها الشمالية

أمرت كوريا الجنوبية المدنيين في جزيرتي يونبيونج، وباينجنيونج بالقرب من الحدود الغربية البحرية بالإخلاء إلى الملاجئ، بعدما أطلقت كوريا الشمالية قرابة 200 قذيفة مدفعية باتجاه ساحلها الغربي.

كوريا الشمالية تطلق قذائف على جارتها الجنوبية

وبحسب وكالة يونهاب للأنباء فإنّه صدر أمر الإخلاء الطارئ الساعة 12:02 بعد الظهر، ثم الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم الجمعة في جزيرة يونبيونج بناء على طلب من الجيش الكوري الجنوبي، وفقا لمكتب بلدة أونغجين بمدينة إنتشون الساحلية الغربية.

أطلُق تنبيه مشابه في جزيرة باينجنيونج الواقعة على الحدود الغربية في نفس الوقت تقريبا.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه رصد قصف مدفعي المناطق الساحلية الجنوبية الغربية بالشمال من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي.

وسقطت القذائف في المنطقة البحرية العازلة شمال خط الحدود الشمالي وهو الحدود البحرية الفعلية في البحر الأصفر، حيث تم تحديد المنطقة العازلة بموجب اتفاق عسكري بين الكوريتين تم توقيعه في يوم 19 سبتمبر عام 2018 للحد من التوترات الحدودية.

وألغت كوريا الشمالية الاتفاق من جانب واحد في نوفمبر من العام الماضي بعد أن علقت سيول جزءا من الاتفاق احتجاجا على إطلاق كوريا الشمالية قمرا صناعيا للتجسس العسكري.