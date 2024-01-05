مواعيد القطارات 2024 من طنطا إلى القاهرة.. «سفر ووصول»

محطة سكك حديد طنطا، واحدة من محطات سكك حديد مصر التي تشهد يوميا توافد الآلاف من المواطنين من راغبي السفر من خلالها متوجهين إلى أماكن عملهم أو كلياتهم، كونها المحطة التي تربط بين محطات سكك حديد محافظات الدلتا.

ويبحث راغبو السفر من محطة سكك حديد طنطا، عن مواعيد القطارات 2024 ومنها مواعيد قطارات طنطا - القاهرة، حيث يحرص المسؤولون في محطة سكك حديد طنطا على إعلان مواعيد القطارات في لوحات بارزة بأماكن الحجز وذلك لتسهيل تقديم الخدمات على راغبي السفر.

مواعيد قطارات طنطا القاهرة 2024.. الفترة الصباحية

ووفقا لما أعلنته محطة سكك حديد طنطا، عن مواعيد قطارات طنطا - القاهرة 2024، جاءت مواعيد القطارات كالتالي:

- قطار رقم 936 طنطا - القاهرة موعد القيام 5.40 صباحا، ويصل محطة رمسيس 7.00 صباحا.

- قطار رقم 1904 طنطا - القاهرة، موعد القيام 7.05 صباحا ، يصل محطة سكك حديد مصر رمسيس 8.40 صباحاً.

- قطار رقم 902 طنطا - القاهرة، موعد القيام 8.00 صباحاً ، يصل محطة رمسيس 9.25 صباحاً.

- قطار رقم 900 طنطا - القاهرة، موعد القيام 10.00 صباحا، يصل محطة رمسيس 11.30 صباحاً.

مواعيد قطارات طنطا القاهرة 2024.. الفترة المسائية

- قطار رقم 912 طنطا - القاهرة، موعد القيام 12.40 مساء، يصل محطة رمسيس 2.00 مساء.

- قطار رقم 914 طنطا - القاهرة، موعد القيام 2.55 مساء، يصل محطة رمسيس 4.15 مساء.

- قطار 922 طنطا - القاهرة، موعد القيام 5.30 مساء، يصل محطة رمسيس 6.55 مساء.

- قطار رقم 928 طنطا - القاهرة، موعد القيام 8.40 مساء، يصل محطة رمسيس 9.50 مساء.