إجازة نصف العام في الإسكندرية.. رحلات بحرية و«حلبسة» على الكورنيش

يستعد أهالي الإسكندرية وضيوفها لقضاء إجازة نصف العام الدراسي، والاستمتاع بسحر عروس البحر الأبيض المتوسط في فصل الشتاء، لتميزها بالدفء في معظم أيام الشتاء، خاصة تناول مع المأكولات والمشروبات التي تنتشر على طول الكورنيش، مثل الذرة المشوية والحمص «الحلبسة الساخنة»، كما يُطلق عليها.

رحلات بحرية في الأيام المشمسة

وينظم أصحاب اليخوت والمراكب في منطقة بحري بالإسكندرية، رحلات نهارية في الأيام المشمسة، بعيداً عن أيام النوات التي يحفظون مواعيدها، وفقًا لما قاله شعبان عبد المنعم، صاحب أحد اليخوت، لـ«الوطن»، موضحا أن معظم الزبائن من أهل الإسكندرية والسياح الأجانب، وقليل من محافظات مصر، لأنهم لم يشهدوا متعة وجمال المحافظة في فصل الشتاء، ويتم تنظيم رحلات نهارية بأسعار مخفضة، سعر الفرد 110 جنيهات لمدة ساعتين ونصف، والرحلة شاملة تصوير فوتوغرافي «5 صور» لكل شخص، و2 مشروب مجاني، وحفل «دي جي».

متعة الشتاء في الإسكندرية

‏فيما قال أحمد نبيل، أحد أبناء المحافظة، إن متعة الشتاء في الإسكندرية أثناء نزول المطر، والسير على الكورنيش، وهذه الفسحة يفضلها أهل الإسكندرية في الإجازات الشتوية.

وأضاف طارق عبد اللطيف: «رغم إن الذرة المشوي معروف وجوده في الصيف، إلا إننا نجد باعة الذرة في الشتاء، وأعتقد أنهم يخزنوه للشتاء خصيصاً، فهو عشق لنا».