«باقات دون قرعة» فرصة لمن لم يفز بالحج هذا العام.. اعرف أسعارها

كشف حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن وجود فرصة أخرى لأداء الحج هذا العام، لمن لم يوفق في قرعة الحج السياحي التي ستجرى، غدا، موضحا أن تلك الفرصة تتمثل في باقات الحج بدون قرعة، التي تنظمها شركات السياحة للمرة الأولى هذا العام، لافتا إلى أن كل المواطنين المتقدمين لتلك الباقات، سيفوزون بفرصة الحج هذا العام دون دخول قرعة.

باقات الحج بدون قرعة

وأضاف حمزة عنبي، لـ«الوطن» أنه بعد ظهور نتيجة قرعة الحج السياحي، هناك أكثر من 30 ألف مواطن من بين المتقدمين لن يفوزون بقرعة الحج، فيمكنهم التوجه لأي من شركات السياحة المنظمة لباقات الحج بدون قرعة، والتقديم لديها دون وجود أي قيود أو اشتراطات.

أسعار باقات الحج بدون قرعة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن، أسعار باقات الحج بدون قرعة، تبدأ من 430 ألف جنيه، وحتى 750 ألف جنيه، دون احتساب ثمن تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن العديد من شركات السياحة المصرية أعلنت تنظيمها لباقات الحج دون قرعة.