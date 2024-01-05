5 نصائح وتحذيرات لطلاب أولى ثانوي قبل أول امتحان تجريبي على التابلت

حددت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في السويس، الثلاثاء والأربعاء 9و10 يناير 2024 لعقد أولى الامتحانات التجريبية الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي على أجهزة التابلت لمن تسلم الأجهزة، ووجهت المديرية، 5 نصائح وتحذيرات لطلاب أولى ثانوي قبل أول امتحان تجريبي بالتابلت.

5 نصائح وتحذيرات لطلاب أولى ثانوي قبل أول امتحان تجريبي بالتابلت

وأوضحت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، في بيان لها أن هناك ضوابط لابد من الالتزام بها عند استخدام طلاب الصف الأول الثانوي لأجهزة التابلت خلال الامتحانات التجريبي الإلكتروني، ووجهت 5 نصائح وتحذيرات لطلاب أولى ثانوي قبل أول امتحان تجريبي بالتابلت.

نصائح تعليم السويس عند استخدام التابلت

وكشفت مديرية التربية والتعليم أنه قد تم توجيه للمدارس الثانوية إرشادات ونصائح وتنبيهات وتعليمات على طلاب الصف الأول الثانوي وضرورة الالتزام بها خاصة بالامتحان على التابلت التجريبي وهي كالتالي:

أولاً: يجب على جميع الطلاب إجراء تحديث لجهاز التابلت قبل يوم الامتحان، حتى يتمكنوا من تنزيل المنصة الجديدة الخاصة بالامتحان وهي Swift Assess، وتكون v 1 8 19.

وأوضحت المديرية أن بدون المنصة لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان التجريبي

ثانياً: يجب على كل طالب شحن التابلت قبل يوم الاختبار التجريبي

ثالثاً: حساب الامتحان ليس بدرجات، ولكن ضروري لربط التابلت بمنصة الامتحان والوزارة، للكشف عن أي مشكلة أي جهاز استعدادا لامتحان نهاية العام بنهاية الفصل الدراسي الثاني.

رابعاً: لن يتمكن الطالب من الدخول الامتحان، إلا من منصة المدرسة، وعلى شبكتها لأنه يتم تسليم الطالب باسورد الطالب للامتحان داخل المدرسة.

خامساً: عدم الغياب أو التخلف أثناء أيام التدريب حرصا على مصلحة الطالب.