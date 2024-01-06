محلل سياسي فلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي جنّد وحدة بالجيش لتزوير الحقائق

قال الدكتور جهاد الحرازين المحلل السياسي الفلسطيني، إن دولة الاحتلال منذ عملية 7 أكتوبر تفننت في اختلاق الأكاذيب والادعاءات التي من خلالها تحاول كسب التعاطف والتأييد مع عمليتها العسكرية أو محاولة إدارة البوصلة بعيدا عن الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من خلال مجموعة من الادعاءات.

وأشار الحرازين في حديثه لـ«الوطن» إلى أن بداية هذه الادعاءات كانت بتوجيه اتهامات باغتصاب النساء وعمليات الحرق والقتل والاختطاف، إذ سربت كل تلك الأكاذيب لكسب الرأي العام وهو ما كُشف سريعا.

إسرائيل جندت وحدة كاملة من الجيش لتزوير الفيديوهات

وتابع الحرازين، أن اسرائيل عملت على تجنيد وحدة كاملة من الجيش مختصة بعملية تزوير الفيديوهات وعمليات الدبلجة لتشويه الصورة الفلسطينية وتشويه المنطقة، والادعاء بأن اسرائيل تعاني من اضطهاد من جيرانها ومن قبل الشعب الفلسطيني، للتأثير في مواقع السوشيال ميديا العالمية لكسب أكبر تعاطف.

وأضاف أن إسرائيل نجحت بذلك في البداية، ولكن بعد ما تم نقل الصورة الحقيقية للجرائم الاسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بدأ الرأي العام الدولي يتغير وكذلك المزاج العالمي.

وأضاف، أن ما يخص محور فيلادلفيا فإن مصر منذ البداية تعاملت مع هذا الموضوع قبل أكتوبر بسنوات عندما دمرت كافة الأنفاق، رافضا كل الادعاءات، فمصر دولة تلتزم بالحفاظ على الحدود الآمنة وتحاول إدخال المساعدات على جانبي المعبر لإنقاذ الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن تلك الشائعات مجرد محاولات للتغطية على الفشل الذريع الذي تعاني منه حكومة الاحتلال، وهو ما ظهر جليا خلال اجتماع الحكومة أمس الأول الذي تحول إلى مشاجرة.