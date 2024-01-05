كيف تحصل على 6 آلاف جنيه لمدة 12 شهرا من بنك مصر؟.. إليك التفاصيل

طرح بنك مصر مساء أمس الخميس، أحدث شهاداته بالعملة المحلية، تحت مسمى شهادة طلعت حرب، إذ يقدم العديد من الأوعية والشهادات الادخارية ذات العائد المميز، مقارنة بباقي البنوك العاملة في السوق المصري.

شهادات بنك مصر الجديدة

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، تفاصيل شهادة طلعت حرب الجديدة من بنك مصر، بالإضافة إلى كيفية الحصول على ربح شهري يزيد على 6 آلاف جنيه، لمدة 12 شهرا.

شهادة طلعت حرب من بنك مصر

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.

- العائد على الشهادة 27%، يصرف سنوياً، أو 23.5% يصرف شهرياً.

- يتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.

- يتم تفعيل الشهادة يوم العمل التالي الاثنين الموافق 8 يناير 2024.

- مدة الشهادة: عام واحد، ولا يمكن تجديدها.

- يمكن شراء الشهادات ابتداء من اليوم الجمعة، عبر الإنترنت والموبايل البنكي BM Online وماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر.

كيفية ربح 6 آلاف جنيه شهريا

يمكن للمواطنين في حال شراء الشهادة بمبلغ 320 ألف جنيه شهرياً، على سعر عائد 23.5%، يصرف بشكل شهري، الحصول على مبلغ 6266 جنيه شهرياً لمدة عام واحد طوال فترة الشهادة.