محمد الباز: عملت خطيبا في مسجد لمدة 6 سنوات.. وقلدت بعض المشايخ

قال الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، إنه عمله بالخطابة لمدة 6 سنوات في بدايات حياته، وأضاف: «كنت إماما بالمسجد وعملت بالخطابة وبدأت الحكاية في عزاء بالقرية، وألقيت خطبة عن الموت ولاقت استحسانا وقتها من الناس وطلبوا مني أن أستمر وأتجه للخطابة».

كُنت أقلد الشيخ الشيخ كشك والشيخ الشعراوي

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض»، على شاشة «الحياة»، أنه كان يقلد الشيخ كشك والشيخ الشعراوي في بعض الأحيان في هذه الفترة، وعن سبب اتجاهه للخطابة، قال الباز: «هذه المرحلة جاءت من فرط القراءة والاطلاع على الكتب».

والدي هو الخط العريض في حياتي

وتابع «الباز» أن والده هو الخط العريض في حياته: «من ضمن نصائحه لي عندما كنت أعمل في جريدة صوت الأمة من عام 2000 إلى 2005 قال لي خلي لك كتف حنين، ووقتها كنت مشتبكا في أكثر من قضية ومعركة صحفية».

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساءا تقديم الإعلامية الإعلامية إيمان أبوطالب.